Штрафы за парковку, помощь блокадникам и доклад Митяниной: в Петербурге пройдет заседание ЗакСа

В Петербурге пройдет заседание Законодательного Собрания. Кроме жарких споров по 177 поправкам в закон о зеленых насаждениях общего пользования в повестке – еще несколько вопросов.

Ожидается, что в среду, 31 марта, в Мариинском дворце присягу примут те, кто впервые назначается на должность мирового судьи. Перед депутатами с ежегодным докладом также выступит уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

В третьем, окончательном чтении, вероятно, будут приняты изменения в ряд законов, которые позволят упразднить городской Уставной суд. Предполагается, что этот институт перестанет работать с 1 июля 2021-го года в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ летом прошлого года.

Третьи чтения должны пройти изменения в закон об административных правонарушениях. Поправки наделят городской комитет по транспорту полномочиями штрафовать за нарушение правил платной парковки.

Ко вторым чтениям подошел законопроект об изменениях в Социальный кодекс. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил распространить меры поддержки не только на жителей блокадного Ленинграда, но и на тех, кто жил и родился на территории Ленобласти, находившейся в кольце фашистской блокады. Эта территория составляла около пяти тысяч «квадратов». Речь идет о дополнительной ежемесячной выплате, а также возможной доплате к пенсии.

Как писала Gazeta.SPb, особое внимание, судя по всему, 31 марта депутаты уделят законопроекту об изменениях в закон о ЗНОП. Ко второму чтению подготовили 177 поправок. Некоторые из них касаются «болевых точек» — зеленых зон, за которые горожане борются не первый год. Среди таких – участок в Муринском парке, сквер в Кузнечном переулке, территория Ржевского лесопарка и у парка Малиновка.