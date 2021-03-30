177 поправок в закон о ЗНОП: депутаты готовятся воевать за зеленую карту Петербурга

В повестке петербургского Законодательного Собрания, наконец, появились вторые чтения законопроекта об изменениях в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Депутаты внесли почти 200 поправок. Они затрагивают и участки, за которые горожане воюют не один год. Среди них – Ржевский лесопарк, Малиновка, сквер в Кузнечном переулке и другие. Обсуждения обещают быть долгими.

Ожидается, что по поправкам петербургские депутаты будут голосовать в среду, 31 марта. Постоянная комиссия по городскому хозяйству уже рекомендовала отклонить большую часть из 177 поправок.

Ожидается, что спор в ЗакСе начнется, в том числе из-за сквера в Кузнечном переулке. Баталии из-за него разворачиваются с тех пор, как появились планы построить там новое здание музея Достоевского. Автор поправки Борис Вишневский к заседанию подготовился – направил обращение губернатору Александру Беглову с напоминанием о том, что глава города неоднократно высказывал поддержку горожанам, протестующим против застройки этой территории.

Вероятно, частью парка Малиновка не станет территория, на которой много лет пытались возвести храм. Пока там действует пятиметровое ограничение высотности, что, как предполагается, спасет участок от застройки.

В ЗНОП рекомендовали не включать, в том числе и Виноградовский сквер на территории Фарфоровского кладбища.

Вероятно, больше станет территория парка Героев-Пожарных, которую дополнят 11,2 га. Комиссия уже поддержала «озеленение» 90 гектаров в Ржевском лесопарке. Полоса южного берега Шуваловского карьера также, по всей видимости, получит статус зеленой зоны.

Можно считать, что победы добились защитники Муринского парка – рекомендовано включить в его состав участок почти в 2 га. Ранее именно там планировали построить вторую очередь местного спорткомплекса.

Во время вторых чтений законопроекта некоторым поправкам Смольного, которые прошли в первом чтении, могут дать от ворот поворот. Так, парламент пока не дает исключить из ЗНОП места стихийных парковок в Муринском парке, участок в Приморском парке Победы, участок парка Интернационалистов, территорию Полежаевского парка. Депутаты также намерены оставить нетронутой территорию Митрофаньевского кладбища.