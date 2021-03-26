Комиссия ЗакСа защитила от застройки Муринский и Ржевский лесопарк

Активисты особенно долго боролись за включение в ЗНОП Муринского и Ржевского лесопарков. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Активисты особенно долго боролись за включение в ЗНОП Муринского и Ржевского лесопарков. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В четверг, 25 марта, постоянно комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела поправки ко второму чтению законопроекта о зеленых насаждениях.

По итогу совещания, чиновники рекомендовали добавить в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения девять объектов. Так, защиту властей получили Муринский парк в Калининском районе, Ржевский лесопарк в Красногвардейском районе, Литовский сад в Выборгском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе и несколько скверов в разных частях Северной столицы.

Помимо этого, члены комиссии рекомендовали временно исключить из списка ЗНОП две локации, на которых ведется строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Еще две зелёные зоны получили статус особо охраняемых природных территорий в рамках исполнения других законов, поэтому они также были исключены из перечня ЗНОП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга поддержали законопроект, по которому «молодежью» будут называть петербуржцев от 14 до 35 лет.