«Ляжем под ковш»: жители центра Петербурга готовятся к ответу после отказа комиссии ЗакСа внести сквер в Кузнечном в ЗНОП

Результаты очередного заседания комиссии по городскому хозяйству Законодательного Собрания Петербурга разочаровали петербуржцев. Комиссия не поддержала включение сквера в Кузнечном переулке в перечень зеленых насаждений общего пользования. Теперь горожане готовятся дать свой ответ.

Накануне стало известно о том, что сквер в Кузнечном переулке вновь не попал в список локаций, рекомендованных для включения в перечень ЗНОП. Жители и отдельные депутаты считают, что, если сквер не признают городским зеленым насаждением, его могут застроить. Несколько лет ведется обсуждение строительства там нового здания Музея Достоевского.

«У нас, в свою очередь, есть резонные вопросы к депутатам, которые вчера снова высказали свое стойкое нежелание возвращать сквер в Кузнечном переулке в ЗНОП. Вы вообще задумывались о том, что своим поведением гоните людей на протест», — такое сообщение от активистов появилось в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь горожане обещают вновь собрать народный сход.

«Да, мы все полезем под ковши, если хоть кто-то захочет здесь что-то строить», — добавили активисты.

Напомним, что вопрос о включении территории сквера в ЗНОП пока не решен окончательно. Законопроекту об изменениях еще предстоит пройти вторые и третьи чтения в Законодательном Собрании Петербурга.

Фонд «Петербург Достоевского» предлагает разместить в сквере новое здание музея писателя по проекту архитектуру Евгения Герасимова. Активисты же борются за сохранение зеленой зоны.

Около трех лет назад губернатор Петербурга Александр Беглов высказался против строительства в сквере. Поддержку жителям высказывали и депутаты. По результатам первых чтений, территорию включили в список ЗНОП, однако позже поступило предложение исключить сквер из списка.

Отметим, что в ходе заседания комиссия не стала включать в перечень участок парка Малиновка, где ранее хотели построить храм. При этом комиссия рекомендовала включить в перечень зеленых насаждений 100 гектаров разных зеленых зон – в Муринском парке, Литовском саду, Полежаевском парке и Ржевском лесопарке.