Ржевский лесопарк хотят включить в перечень зеленых насаждений

Жители Красногвардейского района Петербурга серьезно обеспокоены вопросом о благоустройстве Ржевского лесопарка.

По сети, в частности, начала гулять информация, что на его территории хотят построить второй филиал Ленинградского зоопарка. Однако, как заявил глава района Евгений Разумишкин, решение об этом пока не принималось.

Чиновник рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что сперва Ржевский лесопарк хотят вернуть в собственность Петербурга и включить его в перечень зеленых насаждений. По словам Разумишкина, остальные вопросы можно поднимать на обсуждение только после решения бюрократических вопросов.

Разумишкин отметил, что районная администрация не обладает информацией о возможности появления зоопарка на территории лесопарка.

«Это рассматривалось в концепции, с точки зрения локации эта зона была одной из наиболее приемлемых для размещения, но решения нет. Будет там зоопарк или нет, пока говорить очень рано», — сказал чиновник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у парка Интернационалистов могут забрать гектар ради расширения шоссе.