У парка Интернационалистов могут забрать гектар ради расширения шоссе

В Петербурге в Центре транспортного планирования по вопросу расширения Южного шоссе прошла рабочая встреча. Ради этого у парка Интернационалистов могут забрать гектар территории.

Как сообщает Neva.Today, согласно проекту, Южное шоссе должны расширить с двух полос до четырех. Также там хотят оборудовать велодорожку с пешеходным тротуаром. Несмотря на явные плюсы строительства, местные жители не хотят отдавать целый гектар парка Интернационалистов. К тому же шоссе расширят вплотную до жилых домов.

Стоит отметить, что в ходе встречи глава Центра Рубен Тертерян в грубой форме высказался о жителях района, которые недовольны проектом. Среди прочего, он предложил в случае, если проект не одобрят, оставить все как есть, чтобы они стали более нормальными людьми. Впоследствии он извинился и заявил, что сожалеет о сказанном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК проверит информацию об экологическом бедствии в парке Лесопилки.