СК проверит информацию об экологическом бедствии в парке Лесопилки

СК проверит информацию об экологическом бедствии в парке Лесопилки
Сейчас по дороге в парке ездят автомобили, устраивая пробки, что создает угрозу экологии и безопасности жизни пешеходов. Фото: Pixabay

Следственный комитет РФ проверит информацию об экологическом бедствии в петербургском парке Лесотехнической академии. Автомобилисты нарушают запрет и ездят по сквозной парковой дороге.

Соответствующая информация появилась в эфире одного из телевизионных каналов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту будет организована доследственная проверка.

Парк является особо охраняемой территорией и имеет статус объекта культурного наследия. Через него проходит дорога, сквозной проезд по которой запрещен, однако некоторые автомобилисты, видимо, решили иначе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СК начал проверку после падения ребенка с прогулочного корабля в Петербурге. По предварительным данным, 2 августа при проходе под одним из мостов в городе ребенок, зацепившись за него, упал с теплохода в воду. Очевидцы бросились на помощь мальчику и достали его из воды.

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