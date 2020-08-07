СК начал проверку после падения ребенка с прогулочного корабля в Петербурге

В Петербурге начата проверка по факту падения ребенка с прогулочного теплохода. Информация об инциденте появилась в СМИ.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. По предварительным данным, 2 августа при проходе под одним из мостов в городе ребенок, зацепившись за него, упал с теплохода в воду. Очевидцы бросились на помощь мальчику и достали его из воды.

Как сообщили на сайте Северо-Западного СУ СК РФ на транспорте, будут установлены обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплоход проплывал на пересечении Крюкова канала и реки Мойки под переправой. Согласно рассказам свидетелей, 10-летней мальчик каким-то образом зацепился за мост и упал в холодную воду с плавательного средства.