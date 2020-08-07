В Петербурге ребенок упал за борт прогулочного катера

За детьми во время водных экскурсий следует внимательно следить. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

За детьми во время водных экскурсий следует внимательно следить. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Прогулка по рекам и каналам Северной столицы чуть не закончилась трагедией.

Происшествие произошло в воскресенье, 2 августа, однако подробности стали известны сейчас, благодаря появившемуся видео с камер видеонаблюдения.

Теплоход проплывал на пересечении Крюкова канала и реки Мойки под переправой. Согласно рассказам свидетелей, 10-летней мальчик каким-то образом зацепился за мост и упал в холодную воду с плавательного средства. Об этом сообщает 78.ru.

К ребенку бросились на помощь неравнодушные взрослые. Двое из них прыгнули следом в воду, а остальные решили помочь с помощью вещей, протянутых с берега. К счастью, все завершилось благополучно. Мальчик оказался спасен, он не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 из 11 теплоходов на Неве нарушают правила против коронавируса. В ходе профилактического рейса были сделаны неутешительные выводы.