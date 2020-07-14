8 из 11 теплоходов на Неве нарушают правила против коронавируса

8 из 11 теплоходов на Неве нарушают правила против коронавируса
Транспортная полиция проверила 11 теплоходов. Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО

В акватории Невы в Петербурге прошел профилактический рейд. Транспортная полиция проверила, как прогулочные теплоходы соблюдают требования безопасности при перевозке пассажиров.

Нарушения выявлены на 8 теплоходах из 11. Большинство из них связаны с правилами санитарной обработки и мерами против коронавируса. Так, на суднах не замеряют температуру пассажирам и не вносят данную информацию в журнал, отсутствуют стенды и памятки с информацией по соблюдению мер профилактики для пассажиров в случае появления симптомов коронавируса.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

По данной статье гражданам грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — 0т 10 до 50 тыс., предпринимателям — от 30 до 50 тыс., юрлицам — от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Петербурга провели рейд на Пискаревском проспекте, где собираются стритрейсеры. На дорогах проверили 180 транспортных средств.

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