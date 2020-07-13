В Петербурге провели рейд по стритрейсерам

В Петербурге провели рейд по стритрейсерам
Полицейские Петербурга провели рейд в отношении стритрейсеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейские Петербурга провели рейд на Пискаревском проспекте, где собираются стритрейсеры. За день на дорогах проверили 180 транспортных средств.

«В отношении 17 автолюбителей составлены административные протоколы за нарушения ПДД», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Составлены пять протоколов об управлении неисправным автомобилем. В частности, конструкции машин были переделаны под «спорткары»: поставлен двигатель от другого авто, отсутствовал бампер или салон. Управление машинами с такими изменениями является нарушением.

Среди нарушений также управление авто без документов, неправильная тонировка, вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, отсутствие страховки, нарушение государственной регистрации автомобиля и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после рейда на улице Рубинштейна в полицию забрали 29 человек. Их поймали на распитии алкоголя и хулиганстве.

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