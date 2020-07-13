В Петербурге провели рейд по стритрейсерам

Полицейские Петербурга провели рейд на Пискаревском проспекте, где собираются стритрейсеры. За день на дорогах проверили 180 транспортных средств.

«В отношении 17 автолюбителей составлены административные протоколы за нарушения ПДД», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Составлены пять протоколов об управлении неисправным автомобилем. В частности, конструкции машин были переделаны под «спорткары»: поставлен двигатель от другого авто, отсутствовал бампер или салон. Управление машинами с такими изменениями является нарушением.

Среди нарушений также управление авто без документов, неправильная тонировка, вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, отсутствие страховки, нарушение государственной регистрации автомобиля и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после рейда на улице Рубинштейна в полицию забрали 29 человек. Их поймали на распитии алкоголя и хулиганстве.