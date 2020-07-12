После рейда на Рубинштейна в полицию забрали 29 человек

После рейда на Рубинштейна в полицию забрали 29 человек
На улице Рубинштейна прошел очередной рейд. Кадр видео ГУ МВД по СПб и ЛО

В ночь на воскресенье, 12 июля, в центре Петербурга прошел очередной рейд по барам. В частности, проверка прошла на «барной» улице Рубинштейна.

По итогам рейда в полицию увезли 29 человек за распитие алкоголя в неположенном месте и еще двое попались на хулиганстве. Кроме того, в заведениях зафиксировали два случая продажи алкоголя несовершеннолетним, в одном из незаконного оборота изъяли около 50 бутылок алкоголя, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга в ночь на 11 июля прошел профилактический рейд. Проверки сосредоточились на «барных» улицах Рубинштейна и Думской. Двое привлечены к ответственности за предпринимательскую деятельность без лицензии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
полиция рейд рубинштейна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лужском районе мужчина подорвался на снаряде в лесу
Электричка на Будогощь опаздывает из-за ДТП на переезде
На улице Есенина не смогли разъехаться две иномарки
Петербург не попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
После рейда на Рубинштейна в полицию забрали 29 человек
Во второй половине июля в Петербурге ожидается жара
Появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с ...
LADA не успела проскочить перед Mercedes на пересечении Богатырского ...