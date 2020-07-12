После рейда на Рубинштейна в полицию забрали 29 человек

В ночь на воскресенье, 12 июля, в центре Петербурга прошел очередной рейд по барам. В частности, проверка прошла на «барной» улице Рубинштейна.

По итогам рейда в полицию увезли 29 человек за распитие алкоголя в неположенном месте и еще двое попались на хулиганстве. Кроме того, в заведениях зафиксировали два случая продажи алкоголя несовершеннолетним, в одном из незаконного оборота изъяли около 50 бутылок алкоголя, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга в ночь на 11 июля прошел профилактический рейд. Проверки сосредоточились на «барных» улицах Рубинштейна и Думской. Двое привлечены к ответственности за предпринимательскую деятельность без лицензии.