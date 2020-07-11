После рейда на Рубинштейна и Думской в полицию забрали 38 человек

В центре Петербурга ночью прошел профилактический рейд. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В центре Петербурга ночью прошел профилактический рейд. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В центре Петербурга в ночь на 11 июля прошел профилактический рейд. Проверки сосредоточились на «барных» улицах Рубинштейна и Думской.

По итогам рейда в полицию увезли 38 человек. За потребление спиртного в неположенном месте в отдел забрали 29 нарушителей. На мелком хулиганстве попались 6 человек. Двое привлечены к ответственности за предпринимательскую деятельность без лицензии. Еще одного оштрафовали за нарушение правил проведения мероприятий в период ограничений.

«Выявлены многочисленные нарушения при реализации алкогольной продукции, в том числе факт ее продажи несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из оборота изъяли около 30 литров алкоголя. Владельцам заведений, торговавшим спиртным без лицензий, грозят штрафы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлых выходных на Думской, Рубинштейна и Дворцовой площади в полицию забрали 120 человек.