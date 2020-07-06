За выходные в барах Петербурга задержали 120 человек

Три ночи подряд сотрудники полиции штурмовали бары Петербурга и главные улицы города. В участок по итогам рейдов доставили более 120 человек.

Проверки проходили на людных ночных улицах: Думской, Рубинштейна и Дворцовой площади. За три ночи полиция задержала сотню пьяных и семь человек с признаками наркотического опьянения.

К ответственности привлечены четыре бара на улице Рубинштейна. Заведениям предстоит заплатить штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним.

«Традиционным был и ассортимент выявленных правонарушений: продажа алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртного в неположенном месте, употребление наркотических средств», — отметили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на понедельник главными нарушителями стали футбольные фанаты, празднующие победу «Зенита». К административной ответственности за мелкое хулиганство привлекли 11 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга в ходе профилактического рейда задержали 49 человек.