В центре Петербурга в ходе профилактического рейда было задержано 49 человек

Полиция Центрального района, Роспотребнадзор и ОМОН вновь проверили, чем живет ночной центр Петербурга.

Профилактический рейд прошел в Северной столице в эти выходные. В результате, было выявлено 13 случаев неправильной тонировки автомобилей. Также, в ходе проверки документов, полицейским удалось выявить автомобиль, которые разыскивался за скрытие с места аварии.

В одном из баров на Рубинштейна выявили факт продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. Также, составлено три административных протокола за слишком шумное времяпрепровождение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всего рейд затронул Дворцовую площадь, улицу Рубинштейна и Думскую улицу. В общей сложности, в полицейский участок отправились 49 человек. Один из них нарушал тишину, второй осуществлял незаконную деятельность как предприниматель, еще трое отличились в хулиганских поступках, а все остальные распивали крепкие напитки в местах для этого не предназначенных.

Данный рейд не является первым. И результаты с каждым разом показывают их необходимость. В связи с этим, полиция Центрального района приняла решение проводить рейды постоянно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе очередного рейда полиции на улице Рубинштейна задержали 28 нарушителей.