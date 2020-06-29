В ходе очередного рейда полиции на улице Рубинштейна задержали 28 нарушителей

По итогам второго полицейского рейда на самых оживленных улицах Северной столицы за административные правонарушения были задержаны 28 человек.
В рамках первого рейда правоохранители проинспектировали соблюдение регионального и федерального законодательства увеселительными заведениями. Днем позже стражи порядка решили проверить и граждан, поскольку активные ночные гуляния, несмотря на установленные запреты, также сопряжены с многочисленными нарушениями общественного порядка, передают в пресс-службе Главка МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Большая часть задержанная на улице Рубинштейна употребляли алкоголь в неположенном месте, еще несколько человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Также случаи мелкого хулиганства и незаконной торговли пресекли на Дворцовой площади.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы регулярно проверяют соблюдение порядка на одной из главных увеселительной улице Петербурга.