Сменившая имидж Орбакайте стала молодой копией Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте похвасталась кардинальными переменами во внешнем виде. Над ее образом поработал звездный стилист Влад Лисовец.

Результатом своего преображения певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. В комментариях к записи подписчики отметили, что звезда стала копией своей мамы Аллы Пугачевой.

Орбакайте немного подрезали волосы и челку. Казалось бы, изменения небольшие, но они буквально сделали из Орбакайте Пугачеву.

«Похожа на свою звездную маму Аллу», — написал пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Орбакайте выложила фото с округлившимся животом после слухов о разводе.