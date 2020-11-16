Орбакайте выложила фото с округлившимся животом после слухов о разводе

Артистка никак не комментирует многочисленные вопросы поклонников.

Певица Кристина Орбакайте опубликовала новый снимок, чем сильно взволновала своих подписчиков. Публикация появилась в Instagram-аккаунте звезды.

Она выложила семейным снимок, на котором запечатлены все члены семьи. На Орбакайте одежда свободного круга и, кажется, виднеется округлившийся животик. Также она предложила пользователям найти на фото ребенка, и они решили, что это намек на беременность.

Напоминаем, что недавно в СМИ распространяли информацию о желании супругом развестись. Но, видимо, журналисты размножили ложные данные.

К слову, у Орбакайте трое детей – каждый рожден от разных отцов. В браке с нынешним мужем певица родила Клавдию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске.