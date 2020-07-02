Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске

Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
Кристина Орбакайте. Фото: Instagram

Известная российская певица опубликовала в социальной сети Instagram новую фотографию, которая вызвала негативную реакцию.

На снимке дочь Аллы Пугачевой предстала в черно-белой маске. В подписи было указано, что ношение средства защиты вызывает дискомфорт, но это необходимо делать ради заботы о себе и окружающих людях.

Сразу же после публикации, начали появляться негативные комментарии. Орбакайте обвинили в рекламе. Пользователи сочли, что раз концертов нет, звезды зарабатывают как могут, в том числе, рекламируют масочный режим. Один из комментаторов вовсе просил не пугать людей подобными фотографиями в маске, ведь это способствует созданию паники.

Сама певица была шокирована подобными словами и обратилась к своим хейтерам. Орбакайте не понимает, что могла рекламировать, ведь она просто поделилась тем, что носит маску в общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подписчики перепутали помолодевшую Пугачеву с Орбакайте.

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