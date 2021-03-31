Три очка Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Вашингтон Кэпиталз»

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу клуба из Нью-Йорка. Фото: Официальный сайт НХЛ

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу клуба из Нью-Йорка. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Российский нападающий Артемий Панарин «Нью-Йорк Рейнджерс» в этом матче забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Отличились Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич, для которого это 14-я шайба в сезоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.