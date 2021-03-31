В Петербурге задержали двух торговцев синтетическими наркотиками на BMW X5

В Петербурге сотрудники полиции задержали распространителей синтетических наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские при патрулировании обратили внимание на подозрительный автомобиль BMW X5, припаркованный в лесополосе. В машине находились двое петербуржцев, 34 и 35 лет.

В ходе досмотра у них изъяли два пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Во время опроса мужчин рассказал, где собирался сделать «закладку». В указанном месте было обнаружено и изъято четыре пакета с таблетками разных цветов. Изъято около полутора килограммов «экстази». Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в парке «Сосновка» была задержана 31-летняя горожанка. При ней найдены шесть прозрачных пакетов с наркотиками, что подтвердила экспертиза.