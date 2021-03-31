В Петербурге задержали двух торговцев синтетическими наркотиками на BMW X5

В Петербурге задержали двух торговцев синтетическими наркотиками на BMW X5
Подозреваемых задержали. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники полиции задержали распространителей синтетических наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские при патрулировании обратили внимание на подозрительный автомобиль BMW X5, припаркованный в лесополосе. В машине находились двое петербуржцев, 34 и 35 лет.

В ходе досмотра у них изъяли два пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Во время опроса мужчин рассказал, где собирался сделать «закладку». В указанном месте было обнаружено и изъято четыре пакета с таблетками разных цветов. Изъято около полутора килограммов «экстази». Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в парке «Сосновка» была задержана 31-летняя горожанка. При ней найдены шесть прозрачных пакетов с наркотиками, что подтвердила экспертиза.

BMW X5 наркотики наркоторговцы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали двух торговцев синтетическими наркотиками на BMW X5
Молодой петербуржец получил «уголовку» за секс с 15-летней, ...
В Петербурге задержали специалиста по работе с молодежью, пять лет ...
В квартире на улице Олека Дундича нашли труп посудомойщика
Полиция разыскивает поджигателей Lada Kalina в Красносельском районе
«Скорая» и спасатели приехали к жесткому ДТП на Ветеранов
В Кронштадте в больницу доставили 16-летнюю девочку с отравлением лекарствами
Сломанные ребра и два тела: что известно о ЧП с опрокинувшимся судном на ...