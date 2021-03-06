Пару задержали при попытке сбыть наркотики в парке «Сосновка»

Покупателей злоумышленники находили в теневом секторе интернета. Фото: ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти

Покупателей злоумышленники находили в теневом секторе интернета. Фото: ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти

В Выборгском районе Петербурга полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков. Запрещенные вещества продавали через интернет-магазин.

Днем 3 марта в парке «Сосновка» была задержана 31-летняя горожанка. При ней найдены шесть прозрачных пакетов с наркотиками, что подтвердила экспертиза.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что женщина работала и проживала вместе с 32-летним приятелем. Пара, по предварительным данным, распространяла запрещенные вещества через тайники-закладки. Покупателей они находили в теневом секторе интернета.

Полицейские также провели обыск квартире на проспекте Тореза. В помещении нашли и изъяли 14 свертков в изоленте, упаковочный материал, электронные весы, ноутбук и мобильные телефоны.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала на Дунайском иномарку с синтетическими наркотиками.