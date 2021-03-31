Вячеслав Макаров распалился в ЗакСе, выступая против апарт-отеля на Петроградке

Петербургские депутаты забили тревогу из-за строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте. Парламентарии не понимают, как участок на Петроградской стороне могли продать по стоимости, ниже цены однокомнатной квартиры в районе.

Запрос губернатору Петербурга на заседании в Законодательном Собрании в среду, 31 марта, представил спикер Вячеслав Макаров.

Отметим, что судьба этого участка беспокоит горожан уже много лет. Еще в 2007-м году участок в аренду получило ЗАО «Дом Мод Плюс». Компания планировала возвести там торговый центр. Позже в договоре аренды инвестор был заменен на ООО «Тайм». В том же году власти утвердили проект планировки с проектом межевания территории. Он позволял разместить там административно-торговый центр.

Местные жители план по застройке территории не оценили, сам инвестор строить также не спешил, и в 2012-м году правительство города договор аренды расторгло.

После этого районные власти пытались благоустроить земельный участок. Обустроить там зеленую зону хотели и жители. В 2013-м год комитет по градостроительству и архитектуре заявил о том, что новый проект планировки и межевания территории, разработку которого на тот момент якобы начали, предполагал там высадку деревьев и кустарников.

Новую редакцию проекта планировки петербуржцы увидели только в 2018-м году. Об обустройстве на Левашовском зеленой зоны речи в ней уже не шло.

Примечательно, что за эти пять лет участок передали в частную собственность, там возвели одноэтажный магазин.

Петербургские депутаты считают, что в частную собственность территорию передали незаконно.

«Участок был продан по цене меньше стоимости однокомнатной квартиры на Петроградской стороне – менее 6 млн рублей. Ну совесть должна быть! Или для чиновников, которые занимаются градостроительной деятельностью, этого понятия нет?», — так прокомментировал запрос спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Петроградская сторона считается вотчиной Макарова, который ратует за озеленение района и выступает против уплотнительной застройки района.

«Прекратите насиловать Петроградскую сторону, прекратите безумные планы по застройке исторического центра», — добавил он. Макаров также призвал провести расследование того, как участок оказался в частной собственности.

Отметим, что пока компания ООО «Тайм» получила утвержденное задание на подготовку проекта планировки и межевания территории. Депутаты считают, что компания намерена построить на участке многоэтажное здания апарт-отеля.