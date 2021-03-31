Более 43 тонн орехов проверили инспекторы Россельхознадзора границе с Финляндией

Фитосанитарный контроль прошли почти 20,5 тонн пекана и более 22,5 тонн кешью. Фото: unsplash

Фитосанитарный контроль прошли почти 20,5 тонн пекана и более 22,5 тонн кешью. Фото: unsplash

В Ленинградской области сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали крупную партию орехов, следовавшую через Россию в Белоруссию.

Как сообщает пресс-служба управления, орехи проверяли в автомобильном пункте пропуска «Торфяновка» на российско-финской границе. Фитосанитарный контроль прошли почти 20,5 тонн пекана и более 22,5 тонн кешью. Их поставили фирмы из мексиканского штата Коауила и вьетнамской провинции Биньфыок. Обе партии следовали в адрес компании из Минской области.

Инспекторы ведомства не выявили нарушения и допустили оба груза к дальнейшему следованию в Белоруссию.

Всего в 2021 году сотрудники управление проконтролировали почти 90 тонн орехов пекан из Мексики и более 1,5 тысяч тонн кешью из Мозамбика и Вьетнама.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в Петербурге вернул 3,5 тонны сельди, прибывшей с Фарерских островов.