Россельхознадзор в Петербурге вернул 3,5 тонны сельди, прибывшей с Фарерских островов

Сотрудники Россельхознадзора решили, что рыба может представлять опасность из-за обнаруженных нарушений в маркировке товара. Фото: pixabay

Сотрудники Россельхознадзора решили, что рыба может представлять опасность из-за обнаруженных нарушений в маркировке товара. Фото: pixabay

Управление Россельхознадзора по Северной столице оформило возврат 3,5 тонн мороженой сельди, прибывшей с Фарерских островов.

Груз проверяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Отправителем выступало предприятие «Christian I Grotinum», находящееся в городе Клаксвуйк на востоке Фарерских островов и специализирующееся на экспорте рыбы и морепродуктов. Получить сельдь должна была московская компания, занимающаяся оптовыми продажами.

В ходе проведения ветеринарного контроля сотрудники управления выявили нарушение в документации: на маркировочных этикетках было написано «сельдь мороженая неразделанная», а в коробках обнаружили филе разделки флэпс. В связи с этим было принято решение вернуть груз отправителю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор провел проверку 550 тысяч клещей в Пулково.