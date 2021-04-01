После смерти пятилетнего ребенка на Приморском проспекте могут возбудить еще одно дело

Петербуржцев поразили новости об очередной трагедии – в квартире на Приморском проспекте нашли труп пятилетнего мальчика. Следователи обнаружили на его теле следы насильственной смерти. Пока в СК расследуют дело об убийстве, прокуратура начала свою проверку.

О трагедии стало известно накануне в среду, 31 марта. Тревожное сообщение получили медики. В квартире на Приморском проспекте они нашли тело. Информацию полиции передал диспетчер 03.

По данным Gazeta.SPb, тело пятилетнего ребенка лежало на балконе. У мальчика была обожжена голова, тело, руки и ноги.

Выяснилось, что ребенок жил в квартире вместе со своей мамой. С супругом она развелась пару лет назад. Отец мальчика сейчас живет в Москве. На месте изъяли отпечатки пальцев, бумаги с рукописным текстом, постельное белье, мобильный телефон и даже два смесителя.

Саму женщину отправили в психиатрическую больницу. Ранее 78.ru со ссылкой на бабушку погибшего ребенка сообщил, что мать мальчика страдала от провалов в памяти, но на психиатрическом учете не состояла. Не исключается, что ребенок набрал горячую ванную и захлебнулся в ней, пока родительница спала.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям. Еще накануне вечером следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

Позже по статье «Убийство» было возбуждено уголовное дело.

Свою проверку начала и прокуратура. Вероятно, последуют и новые уголовные дела. Правоохранители намерены выяснить, насколько свои обязательства по раннему выявлению семейного неблагополучия исполнили органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве в четверг.