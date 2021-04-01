После смерти пятилетнего ребенка на Приморском проспекте могут возбудить еще одно дело 

После смерти пятилетнего ребенка на Приморском проспекте могут возбудить еще одно дело 
После смерти ребенка возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцев поразили новости об очередной трагедии – в квартире на Приморском проспекте нашли труп пятилетнего мальчика. Следователи обнаружили на его теле следы насильственной смерти. Пока в СК расследуют дело об убийстве, прокуратура начала свою проверку.

О трагедии стало известно накануне в среду, 31 марта. Тревожное сообщение получили медики. В квартире на Приморском проспекте они нашли тело. Информацию полиции передал диспетчер 03.

По данным Gazeta.SPb, тело пятилетнего ребенка лежало на балконе. У мальчика была обожжена голова, тело, руки и ноги.

Выяснилось, что ребенок жил в квартире вместе со своей мамой. С супругом она развелась пару лет назад. Отец мальчика сейчас живет в Москве. На месте изъяли отпечатки пальцев, бумаги с рукописным текстом, постельное белье, мобильный телефон и даже два смесителя.

Саму женщину отправили в психиатрическую больницу. Ранее 78.ru со ссылкой на бабушку погибшего ребенка сообщил, что мать мальчика страдала от провалов в памяти, но на психиатрическом учете не состояла. Не исключается, что ребенок набрал горячую ванную и захлебнулся в ней, пока родительница спала.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям. Еще накануне вечером следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

Позже по статье «Убийство» было возбуждено уголовное дело.

Свою проверку начала и прокуратура. Вероятно, последуют и новые уголовные дела. Правоохранители намерены выяснить, насколько свои обязательства по раннему выявлению семейного неблагополучия исполнили органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве в четверг.

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