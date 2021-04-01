С петербуржцев снимают пока только клещей-гастролеров, но скоро проснутся и местные: чем опасны кровопийцы

С петербуржцев снимают пока только клещей-гастролеров, но скоро проснутся и местные: чем опасны кровопийцы
В 2019 году зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге потеплело, а, значит, скоро активизируются клещи. Пока в городе случаев укусов не фиксировали, но в Северную столицу попали два «гастролера» — клещей привезли петербуржцы, вернувшиеся из Крыма.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в Петербурге лаборатории уже готовы для исследования клещей. В марте ведомство начало еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей. С начала года в петербургские больницы после нападения клеща обратилось только два взрослых человека. Оказалось, что оба подцепили насекомых в Крыму.

Пока случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются клещами, в Петербурге в этом году выявлено не было.

Весь прививочный курс против клещевого энцефалита нужно закончить за две недели до выезда на неблагополучную территорию. При этом интервал между вакциной от коронавируса и энцефалита должен составлять один месяц.

Отметим, что в России распространены клещи рода Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus. Период их активности приходится на апрель – август. Чаще всего они нападают в лесах, пригородах, на садовых и дачных участках.

Если вы нашли на себе клеща, важно как можно быстрее снять его. Клещи передают вирусы, бактерии, простейших и гельминтов – при попадании в организм человека или животного они могут вызывать различные заболевания. Какие именно – узнаете из инфографики Gazeta.SPb.

Инфографика Gazeta.SPb (по материалам Роспотребнадзора)
заболевания клещи новости СПб Роспотребнадзор


 

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