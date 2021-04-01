Мест нет: жители Приморского района подают петицию на имя Матвиенко из-за скандальной школы №777

Комитет по образованию сообщил, что школы повышенного уровня должны располагаться не только в центре города. Фото: Baltphoto

Комитет по образованию сообщил, что школы повышенного уровня должны располагаться не только в центре города. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Приморском районе детей не берут в новую инженерно-технологическую школу №777, к которой они относятся по месту жительства, поэтому родители намерены подавать петицию сенатору Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Петербурга Валентине Матвиенко. Об этом сообщает «Peterburg2».

Ранее родители жаловались, что местных детей не берут в новую инженерно-технологическую школу, потому что мест в ней не остается после зачисления льготников всего города.

Инженерно-техническую школу №777 открыли в 2019 году.

Отмечается, что изначально к заведению были приписаны 14 многоэтажек.

Но в марте 2021 года распоряжением администрации Приморского района число домов уменьшили до трёх.

После того, как местные жители подняли шум, Смольный решил опять расширить список домов, закрепленных за скандальной школой №777, и вновь до 14 домов.

Несмотря на новое распоряжение Смольного жители Приморского района хотят гарантий, что прикрепление указанных домов к школе даст возможность получить ребёнку место для зачисления.

Также родителей волнует вопрос количества мест в новой школе. Так в 2019 году было семь первых классов, в 2020 — пять, а в 2021 только четыре.

Отмечается, что петербуржцы, которые проживают в Приморском районе готовят обращения и петиции в комитет по образованию, в прокуратуру и на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в школах Петербурга появятся профильные классы за 1,25 млрд рублей.