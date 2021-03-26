В школах Петребурга появятся профильные классы з 1,25 млрд рбулей

В Северной столице собираются реформировать систему образования в старших классов, внедрив предпрофессиональную подготовку.

По информации пресс-службы городской администрации, в Петербурге стартовал образовательный проект «Проф-Старт», в рамках которого старшеклассников познакомят с востребованными современными специальностями. Дети смогут сделать первые шаги в понравившейся профессии прямо за школьной партой.

С нового учебного года в некоторых школах организуют профильные классы по востребованным, высокотехнологичным направлениям. Заниматься в них дети будут с представителями ведущих вузов. В общей сложности, власти планируют создать 200 таких классов, вложив в их организацию 1,25 млрд рублей в течение трех лет. Деньги распределят между школами на конкурсной основе.