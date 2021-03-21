В школы Петербурга начнут внедрять дополнительное образование

Губернатор Александр Беглов напомнил в ходе объезда школ в центре Петербурга о важности совмещения общего и дополнительного образования в городских школах.

Градоначальник посетил Аничков лицей, который был создан в 1989 году и до сих пор является одной из самых известных школ в Северной столице. Лицей совмещает два направления. В первую половину дня дети получают общее школьное образование, а во вторую — дополнительное. Ребята занимаются тем, что им нравится — математика, робототехника, космонавтика или биология. Благодаря этим знаниям они смогут выбрать будущую профессию.

Беглов отметил, что городские школы все чаще реализуют модель совмещения общего и дополнительного образования. За последнее время при школах открыли девять центров цифрового образования «Инфинити» и первый в городе IT-куб.

При этом за лидирующими школами, имеющими свою специализацию, подтягиваются и другие школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два десятка школьных классов в Петербурге остаются на карантине по COVID-19 и ОРВИ.