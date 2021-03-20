Два десятка школьных классов в Петербурге остаются на карантине по COVID-19 и ОРВИ

Если родители переживают за здоровье детей, они могут написать заявление на имя директора школы и оставить их на смешанном обучении. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Если родители переживают за здоровье детей, они могут написать заявление на имя директора школы и оставить их на смешанном обучении. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Уровень заболеваемости в школах Северной столицы продолжал снижаться вплоть до конца третьей четверти. Сейчас на карантине находятся почти 20 классов.

Как сообщили в городском комитете по образованию, на сегодняшний день в Петербурге на больничном находятся 233 ученика, что составляет всего 0,04% от общего количества школьников. Также болеют 107 учителей, то есть 0,32% от всех петербургских педагогов.

До конца третьей четверти на дистанционном обучении находились 19 классов в 14 школах, в которых объявили карантин из-за случаев заболевания коронавирусом или ОРВИ.

Также перед весенними каникулами на смешанном обучении по заявлению родителей учились 10,7 тыс. детей, что составляет порядка 2% от общего числа школьников.

Кроме того, в ведомстве сообщили о семи закрытых на карантин группах в детских садах города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19.