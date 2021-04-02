В Петербурге за год планируют отремонтировать 34 спортивные дворовые площадки

В Петербурге за год планируют отремонтировать 34 спортивные дворовые площадки
Беглов побывал на спортивных площадках Кронштадта. Фото: Смольный

Благодаря этому горожане смогут заниматься спортом рядом со своим домом.

В Санкт-Петербурге за 2021 год планируют отремонтировать 34 спортивные дворовые площадки. Средства на их восстановление выделят в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Об этом сообщили 2 апреля в пресс-службе Смольного.

В 2020 году в рамках программы уже отремонтировали 39 спортивных площадок, за все время ее действия в порядок привели более 700 площадок. Напоминаем, что всего в городе открыты 2,7 тысяч спортивных площадок, почти половина из них находятся во дворах. Это позволяет горожанам заниматься спортом, не уходя далеко от дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино на детской площадке нашли труп. В этот момент там играли дети, родителей которых ничего не смущало.

новости СПб ремонт спортивные площадки


 

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