В Купчино на детской площадке нашли труп

В Купчино на детской площадке нашли труп
Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В этот момент там играли дети, родителей которых ничего не смущало.

Во Фрунзенском районе 27 марта нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино».

Все случилось на Купчинской улице на детской площадке. Там заметили труп человека. На место приехали сотрудники правоохранительных органов – есть мнение, что причина летального исхода криминальная. Дополнительная информация пока что не поступала, полицейские выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Луге у пожилого водителя после ДТП прихватило сердце: он умер. Мужчина, видимо, переволновался, что и стало причиной летального исхода.

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