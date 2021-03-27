В Луге у пожилого водителя после ДТП прихватило сердце: он умер

Мужчина, видимо, переволновался, что и стало причиной летального исхода.

В Лужском районе днем 26 марта произошла серьезная авария, в результате которой скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на Ленинградском шоссе на выезде из Луги рядом с автозаправкой «Киришиавтосервис». Там столкнулись два автомобиля. В одном из них сидел 83-летний мужчина, а другим управлял 26-летний парень. После ДТП все остались живы, водители смогли поговорить, но внезапно пожилому гражданину стало плохо с сердцем. Второй водитель решил довезти его до больницы, но не успел: пенсионер скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач мог проломить соседу висок из-за салюта под Виллози. В отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.