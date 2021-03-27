Врач мог проломить соседу висок из-за салюта под Виллози

Мужчины подрались, один из них угодил в больницу. Фото: Pixabay

Мужчины подрались, один из них угодил в больницу. Фото: Pixabay

В отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В Ленинградской области задержали врача, который мог подраться и нанести тяжкий вред здоровью местному жителю. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Мужчина задержали 26 марта в садоводстве «Трансмаш» под Виллози. В отношении него сразу же возбудили уголовное дело. Следствие считает, что именно врач в июле 2020 года подрался с соседом. Тот запускал фейерверк у себя на участке, чем очень разозлил мужчину. В результате произошла драка, в ходе которой медик якобы проломил оппоненту висок. Его госпитализировали с переломом височной кости.

На данный момент врач отпущен под подписку о невыезде.

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