В Приморье шестиклассницы в заброшенном здании избили сверстницу и сняли это на телефон

Прокуроры выяснят собственника заброшенного здания, представляющего опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних. Фото: Baltphoto

Прокуроры выяснят собственника заброшенного здания, представляющего опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних. Фото: Baltphoto

В городе Спасск-Дальний Приморского края две девочки жестоко избили третью. Они наносили удары руками, ногами, также били сверстницу по лицу. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Стало известно, что видео инцидента распространилось в Сети. Поэтому в краевой прокуратуре организовали проверку.

Правоохранители считают, что школьницы встретили свою знакомую возле здания бывшей вечерней школы.

Со слов подростков, избитая девочка нецензурно выразилась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили обидчицу. Один из них снимал происходящее на телефон.

Также оказалось, что напавшие девочки стояли на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Приморье произошло дорожно транспортное происшествие с участием 15 машин.