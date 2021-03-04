В Приморье произошло ДТП с участием 15 машин

В Артеме Приморского края произошло ДТП с участием 15 транспортных средства, в том числе двух машин скорой помощи.

В результате аварии пострадал один человек пострадал, сообщает региональное УМВД РФ. ДТП произошло в районе дома № 44 по улице Севской.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды.

В результате происшествия пострадал 36-летняя женщина-водитель Subaru Forester.

Возбуждено дело об административном расследовании. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.