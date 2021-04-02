В Петербурге на просушку закрыли 87 садов и скверов

Просушка необходима, чтобы дорожки как можно быстрее восстановились после зимы.

В Санкт-Петербурге закрыли на просушку 87 петербургских садов и скверов. Это необходимо, чтобы дорожки быстрее восстановились после зимы. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что прошедшая зима выдалась довольно снежной и поэтому почва парковых и садовых наполнилась влагой тающего снега. Так как прогулки по дорожкам могут замедлить процесс их восстановление, было принято решение о временном закрытии парков и снегов – до тех пор, пока они не придут в нормальное состояние.

Ожидается, что просушка продлится до 1 мая. В первую очередь закроют зеленые территории, имеющие полное ограждение. Уже сейчас для прогулок недоступны Никольский, Таврический, Лопухинский и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов и Городской сад в Колпино.

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