Адвокат историка Соколова заявил о защите семьи нефролога Земченкова

Защитник осужденного за убийство и расчленение аспирантки историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил, что отныне будет являться представителем пострадавшей стороны в деле главного нефролога Петербурга Александра Земченкова. Об этом сообщается «360».

Адвокат просит всех и каждого постараться быть объективными и не торопиться с выводами. При этом, Почуев напоминает, в конкретном случае следует соблюдать презумпцию невиновности.

По его мнению, дети погибшей женщины и ее папа не уверены в том, что Земченков себя не оговорил.

Он отмечает, что расследование этого дела заняло больше 10 лет. Однако результатов не дало.

А к председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину они обратились, чтобы избавиться от бюрократической волокиты.

Стоит заметить, что по словам адвоката, семья Земченкова не могла себе и представить, что главу семьи задержат.

Теперь уже, говорит Почуев, члены семьи могут потерять и отца.

Также адвокат напомнил, что чаще всего, когда происходит какое-нибудь чрезвычайное происшествие с человеком, то подозрение сразу падает на родственников или супругов.

При этом, вариант, что супруг виноват в смерти жены, уже рассматривался, но не был обоснован, поэтому адвокат рекомендует подождать результатов честного расследования и не обвинять Земченкова публично.

Какое именно честное расследование имел в виду Почуев неизвестно.

Напомним, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал главного нефролога Александра Земченкова до 27 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге арестован нефролог Земченков, который 10 лет скрывал убийство и расчленение своей жены Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года.