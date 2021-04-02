В Петербурге арестован нефролог Земченков, который 10 лет скрывал убийство и расчленение своей жены

Сегодня, 2 апреля, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения известному петербургскому врачу-нефрологу Александру Земченкову, обвиняемому в убийстве его жены, гинеколога Ирины Земченковой.

Женщина пропала 10 лет назад, причем об исчезновении врача в правоохранительные органы заявил сам Земченков. Он рассказал, что жена ушла на работу и не вернулась. Ирину безуспешно искали на протяжении многих лет, во «ВКонтакте» даже были созданы соответствующие группы её неравнодушными пациентками. Никаких зацепок у правоохранителей не было: камеры наблюдения не фиксировали Земченкову, найти её тело также не удалось.

Дело постепенно затихало: нефролог счастливо женился во второй раз на специалистке по диализу Анастасии Сабадаш, с которой, по предварительной информации, у него был роман еще до исчезновения Ирины. Впоследствии у пары родились двое детей. Лишь отец пропавшего гинеколога не оставлял надежд пролить свет на произошедшее — он подозревал, что к пропаже дочери может быть причастен её супруг.

Год назад пенсионер добился аудиенции главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и рассказал ему свою версию событий. Руководитель ведомства проучил снова заняться расследованием и взял дело под личный контроль. 30 марта Александра Земченкова задержали по подозрению в убийстве жены, а 1 апреля он признался.

Преступление, как рассказал нефролог, произошло на почве личного конфликта. Каким образом врач лишил жизни Ирину Земченкову, неизвестно, однако после содеянного он расчленил труп и спрятал фрагменты тела по мусорным бакам.

30 марта судебное заседание, на котором Земченкову должны были избрать меру пресечения, отложили по ходатайству адвоката обвиняемого. Тогда арест продлили на 72 часа, а сегодня суд постановил заключить медика под стражу до 27 апреля 2021 года. Добавим, что подсудимый и его защитник настаивали на домашнем аресте.