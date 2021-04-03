В Ленобласти арестовали и.о. главы Горбунков, обвиняемого в хищении 600 тысяч рублей

Суд арестовал исполняющего обязанности главы администрации МО Горбунковское сельское поселение. Ему вменяют мошенничество с бюджетными средствами.

Чиновнику избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 15 дней. Он проходит фигурантом по делу о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, обвиняемый заключил договор подряда на демонтаж здания между индивидуальным предпринимателем и администрацией. На счет подрядчика поступили почти 600 тысяч рублей, выделенных из бюджета. Предприниматель обналичил средства и передал чиновнику их часть. Работы по демонтажу выполнены не были.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Горбунках задержали и.о. главы администрации: его подозревают в хищении 600 тысяч рублей.