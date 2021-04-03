Артемий Панарин забросил десятую шайбу в сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин забросил шайбу на 11-й минуте первого игрового отрезка матча против «Баффало Сэйбрз». В качестве ассистентов выступили Крис Крайдер и Адам Фокс.

Теперь в активе игрока 35 (10+25) очков в 26 встречах. Нападающий лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди российских хоккеистов.

Второе место занимает его одноклубник Павел Бучневич. Тройку лидеров замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.