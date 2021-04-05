Жителя Ленобласти задержали за выстрел в голову мужчине из револьвера

В Приозерском районе задержан подозреваемый в покушении на убийство. Им оказался 53-летний местный житель.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ, задержанному вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Инцидент произошел 7 марта в поселке Соловьевка. По версии следствия, подозреваемый в целях убийства в упор выстрелил в голову мужчине из газового револьвера. Однако убить потерпевшего не получилось — он увернулся и ранение прошло по касательной.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи подготовили ходатайство об аресте.

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