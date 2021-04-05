Путин подписал закон о гаражной амнистии с 1 сентября

Закон о гаражной амнистии вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Закон о гаражной амнистии вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Российский президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. С осени владельцы гаражей смогут официально получить объекты в собственность в упрощенном порядке.

Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации. Вступающий с 1 сентября 2021 года закон распространяется на гаражи, расположенные на государственных или муниципальных участках и построенные до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.

Для регистрации гаражей владельцам нужно будет написать заявление и получить выписку из ЕГРН. Также собственникам не придется самостоятельно ставить объекты на кадастровый учет — теперь этим будет заниматься орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему переизбираться в президенты.