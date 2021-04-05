Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему переизбираться в президенты

Российский президент Владимир Путин подписал закон, дающий ему право еще два раза баллотироваться на пост главы государства.
Соответствующий документ появился 5 апреля на официальном портале правовой информации. Новый закон о президентских сроках был принят Госдумой 24 марта.
Документ был разработан для реализации одной из новых поправок к Конституции РФ, согласной которой ограничения количества сроков применяется к действующему президенту без учета его прошлых сроков. Таким образом, теперь Путин может переизбираться еще два раза.
Также закон ужесточает требования к кандидатам на пост российского лидера. Будущим президентом может стать россиянин не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории не менее 25 лет, и у которого никогда не было зарубежного гражданства.
Кроме того, документом уточняются нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Теперь осужденные за преступления средней тяжесть на смогут претендовать на депутатский мандат в течение пяти лет с момента снятия или погашения судимости.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон об ужесточении наказания при оскорблении ветеранов.