Путин подписал закон об ужесточении наказания при оскорблении ветеранов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет. Соответсвующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Из документа следует, что указ касается изменений 354 статьи Уголовного кодекса.

Согласно новому закону, массовое распространение изначально неправдивой информации о деятельности СССР в годы

Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны правонарушителям могут грозить такие наказания:

—взыскание денежных средств суммой до трех миллионов рублей или же в количестве одной зарплаты или иного дохода за период до трех лет; —принудительный труд сроком до трех лет; —тюремное заключение сроком на три года.

Ужесточение мер произойдет в случае, если правонарушение совершено с применение служебного положения, либо людьми по предварительному сговору или с использованием средств массовой информации или Сети интернета. Тогда нарушителю грозит: —взыскание денежных средств суммой до пяти миллионов рублей или в количестве одной заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет; —срок принудительного труда вырастает до пяти лет; —тюремное заключение вырастает до пяти максимальных лет.

Плюс ко всему, тому, кто нарушит данный закон могут запретить занимать некоторые посты и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

А также, согласно новому указу устанавливается наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а еще осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн.

Совершение этих преступлений сулит: —взыскание денежных средств суммой до трех миллионов рублей или же в количестве одной зарплаты или иного дохода за период до трех лет; —обязательные работы сроком до 360 часов; —исправительные работы сроком до года; —принудительный труд сроком до трех лет —тюремное заключение сроком до трех лет.

При ухудшающих ситуацию обстоятельствах наказание станет еще более серьезноее: —взыскание денежных средств увеличится до пяти миллионов рублей; —тюремное заключение вырастает до пяти максимальных лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин подписал закон об блокировке сотовых номеров, которые заключенные используют в местах лишениях свободы.