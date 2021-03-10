Путин подписал закон об отключении мобильной связи в колониях и СИЗО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об блокировке сотовых номеров, которые заключенные используют в местах лишениях свободы.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, операторов сотовой связи обяжет прекратить обслуживание номеров, используемых заключенными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и колониях. Решение о блокировке номеров будет принимать директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, замглавы ФСИН или руководитель территориального органа ФСИН.

По мнению авторов законопроекта депутатов Павла Крашенникова, Василия Пискарева и Александра Хинштейна, заключенные занимаются телефонным мошенничеством и другими противоправными действия, например, могут давить на свидетелей или руководить оставшимися на свободе участниками преступных групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин считает, что интернет разрушает общество изнутри.