Путин подписал закон об отключении мобильной связи в колониях и СИЗО

Путин подписал закон об отключении мобильной связи в колониях и СИЗО
Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах. Фото: сайт Президента России

Российский президент Владимир Путин подписал закон об блокировке сотовых номеров, которые заключенные используют в местах лишениях свободы.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, операторов сотовой связи обяжет прекратить обслуживание номеров, используемых заключенными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и колониях. Решение о блокировке номеров будет принимать директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, замглавы ФСИН или руководитель территориального органа ФСИН.

По мнению авторов законопроекта депутатов Павла Крашенникова, Василия Пискарева и Александра Хинштейна, заключенные занимаются телефонным мошенничеством и другими противоправными действия, например, могут давить на свидетелей или руководить оставшимися на свободе участниками преступных групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин считает, что интернет разрушает общество изнутри.

владимир путин заключенные закон сотовая связь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Северном проспекте ночью полностью сгорела однушка
Собянин считает, что масочный режим в Москве сохранится после весны
Путин подписал закон об отключении мобильной связи в колониях и СИЗО
В Петербурге на вертолете спасали рыбаков с треснувшего льда Финского залива
Ритуальная компания в Петербурге закупила 2 тысячи мешков для бездомных
Власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса
В Пулково в среду все самолеты вылетят вовремя
Садальский раскритиковал россиян, верящих шоу «Маска»