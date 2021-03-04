Путин считает, что интернет разрушает общество изнутри

Путин заявил, что в интернете можно столкнуться с детской порнографией и проституцией, а также распространением наркотиков. Фото: сайт Кремля

Путин заявил, что в интернете можно столкнуться с детской порнографией и проституцией, а также распространением наркотиков. Фото: сайт Кремля

Интернет может разрушить общество изнутри, если его не подчинить моральным законам, считает президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер заявил на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», что по большому счету интернет должен подчиняться не просто юридическим правилам и законам, но и моральным законом общества, иначе это общество будет уничтожаться изнутри, передает ТАСС.

По словам Путина, интернет проник во все сферы жизни современного человека, поэтому нужно учитывать моральные законы в отношении Сети. Глава государства заявил, что в интернете можно столкнуться с детской порнографией и проституцией, а также распространением наркотиков. Президент заключил, что в этих случаях подростков используют в качестве «источника получения прибыли».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин потушил про «еще один дворец» под Петербургом.