Путин потушил про «еще один дворец» под Петербургом

Путин потушил про &#171;еще один дворец&#187; под Петербургом
Путин пошутил про "дворец" в Ленобласти. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин пообещал посетить новый реабилитационный досуговый центр на базе конно-спортивного клуба в Ленобласти, призвав не приписывать ему этот «дворец».

Представительница конно-спортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе рассказала, что центр реабилитации достроили благодаря прошлогоднему поручению Путина, и работы на объекте уже завершаются.

Во время встречи по видеосвязи Лаппе пригласила главу государства на открытие этого центра. Она отметила, что «Новополье» находится всего в нескольких километрах от Стрельны, где находится Константиновский дворец — петербургская государственная резиденция.

«Выглядит как еще один дворец», — оценил президент здание. «Только мне его не переписывайте, договорились?» — пошутил Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огромный дворец нашли под Петербургом рядом с усадьбой сына Миллера.

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