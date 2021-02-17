Огромный дворец нашли под Петербургом рядом с усадьбой сына Миллера

Журналисты обнаружили новый огромный дворец в поселке Ленинское в Ленобласти. Трехэтажный особняк находится рядом с домом Михаила Миллера, сына главы Газпрома Алексея Миллера.

В совместном расследовании «Фонтанки» и «47news» говорится, что в конце декабря Росреестр зарегистрировал право собственности на частный жилой дом площадью 4 115 квадратных метров. Особняк построен на земельном участке в 11,3 гектара. Там же стоит хозяйственная постройка на 1500 квадратов.

По информации изданий, в 150 метрах от дворца находится вилла с озером, которая принадлежит Михаилу Миллеру. Еще два года назад при съемки территории с воздуха был заметен масштабный фундамент. Сейчас там красуется бордовый фасад и роскошный округлый вход. Строители сейчас работают над внутренней отделкой

Кадастровая стоимость объекта оценивается в 52,6 млн рублей, а дома — 69 млн рублей. По стоимости соседних участков и квадратных метров жилья журналисты подсчитали, что рыночная стоимость такого имения может достигать 2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола.